أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا, يوم الاثنين, ان الولايات المتحدة الأمريكية تعزل أكثر من 50 ألف شخص يحتاجون لمساعدات إنسانية في مخيم الركبان حول قاعدة التنف .

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن رئيس مركز المصالحة كورالينكو قوله, في مؤتمر صحفي, ان " واشنطن بإغلاقها منطقة مساحتها 55 كم حول قاعدتها في التنف السورية، تعزل أكثر من 50 ألف شخص يحتاجون لمساعدات إنسانية.

وكان مركز المصالحة اقترح الشهر الجاري على قيادة القوات الأمريكية في "التنف" بسوريا التشارك في تأمين إيصال المساعدات للنازحين في مخيم الركبان.

الا ان وزارة الدفاع الروسية (البنتاغون أبدت جاهزية واشنطن إرسال مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان , متهمة النظام السوري بعرقلة هذه الجهود

وسبق لموسكو أن اتهمت القوات الأمريكية العاملة في سوريا بمنع وصول المساعدات الانسانية لمخيم الركبان ، والتي تضم نحو 60 ألف لاجئ، يواجهون خطر المجاعة بحسب تحذيرات الامم المتحدة.

وكانت وكالات أممية إنسانية وصفت, مؤخرا, الوضع الإنساني في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية, بأنه "متدهور"و "سيئ", مشيرة إلى أن نحو 50 ألف سوري يعيشون "وضع صعب", داعية إلى السماح لإيصال مساعدات للمدنيين هناك.

وياؤي مخيم الركبان أكثر من 60 ألف امرأة وطفل من الرقة ودير الزور، ويقع في منطقة آمنة بالقرب من القاعدة الأميركية في التنف.