اعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم , يوم الاثنين, ان استمرار بقاء الرئيس بشار الاسد في السلطة يعرقل تسوية الازمة في سوريا.

ونقلت وكالات انباء عن يلدريم قوله, خلال زيارة للندن, ان ”النظام الحالي مسؤول عما آلت إليه الأمور في سوريا... لا أعتقد أنه سيكون احتمالا واقعيا بناء سلام دائم في سوريا مع استمرار الأسد في مكانه“.

واستضافت مدينة سوتشي الروسية الاربعاء الماضي قمة جمعت رؤساء روسيا وتركيا وإيران بشأن سوريا , وتم التاكيد في البيان الختامي على مسائل تتعلق بالتسوية السورية منها دعم الحوار السوري وإجراء انتخابات نزيهة بإشراف أممي.

ويأتي كلام يلدريم قبيل انطلاق الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف حول سوريا غدا الثلاثاء, حيث من المتوقع أن يتم التركيز على بحث ملفي الدستور والانتخابات.

وتشدد المعارضة السورية والتي وصلت الى جنيف للمشاركة في اللقاء غدا على هدف محدد متمثل بالانتقال السياسي وازاحة الاسد, فيما لم يحضر حتى الان وفد النظام .

وتعد تركيا بالاضافة لايران وروسيا من الدول الضامنة لهدنة شاملة في سوريا دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول 2016، إضافة لكونها راعية لمحادثات أستانا بشأن سوريا والتي تمخض عنها اتفاقات لإقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا.