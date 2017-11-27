اتفق الرئيس الامريكي دونال ترامب ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون, يوم الاثنين, في اتصال هاتفي, على ان مفاوضات جنيف حول سوريا هي الطريق الوحيد لتسوية الازمة السورية.

واشار البيت الابيض, في بيان, نشرته وكالات انباء, الى ان الرئيسين اتفقا، خلال اتصال هاتفي ، على ضرورة "التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في سوريا".

واعتبر الرئيسان ان مسار جنيف هو الشرعي لحل الازمة السورية

ومن المقرر أن تنطلق جولة ثامنة من مفاوضات السلام السورية غير المباشرة في جنيف يوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني الجاري، وسط تأكيدات أممية بان المفاوضات ستركز على الدستور والانتخابات.

وتشدد المعارضة السورية والتي وصلت الى جنيف للمشاركة في اللقاء غدا على هدف محدد متمثل بالانتقال السياسي وازاحة الاسد, فيما لم يحضر حتى الان وفد النظام .

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب,في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.