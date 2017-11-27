طمأن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي المواطنين بأن الكهرباء ستتحسن خلال الساعات القادمة، وذلك بعد عودة ساعات التقنين الى عهدها السابق.

و أكد خربوطلي في تصريح لـ«الوطن» أن "وضع الكهرباء سيتحسن, وان الامور تحت السيطرة".

من جهته, اشار مدير كهرباء ريف دمشق خلدون حدى الى ان "ارتفاع ساعات التقنين يعود الى ان هناك فاقداً بالتيار الكهربائي وازدياداً باستجرار الكهرباء".

وشهدت مناطق عديدة في دمشق وريفها تقنيناً واضحاً بات أشبه بتقنين كل فصل شتاء، فيما اتى هذا التقنين بعد ان شهدت الكهرباء تحسن ملحوظ خلال فصل الصيف .

وتحسن الواقع الكهربائي في سوريا مقارنة بالوضع سابقا, لاسباب ارجعتها وزارة الكهرباء, الى استعادة السيطرة على حقول الغاز بالمنطقة الوسطى, حيث ارتفعت واردات مادة الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى 10 ملايين ونصف متر مكعب من الغاز يوميا, إضافة إلى نجاح الحكومة في توريد مادة الفيول ما انعكس إيجابا على الطاقة المولدة بالمحافظات.

وكان قطاع الكهرباء في سوريا مر بظروف وتحديات نتيجة الحرب, بالإضافة لنقص مادتي الفيول والغاز المساعد على توليد الطاقة الكهربائية.