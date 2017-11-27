أظهرت إحصائية رسمية أردنية يوم الاثنين، ارتفاع ملحوظ في عدد حالات زواج بين السوريات القاصرات المقيمات في الاردن.

وذكرت وسائل اعلام ان إحصائية صادرة عن دائرة قاضي القضاة الأردنية، كشفتا أن "عدد حالات زواج السوريات في الفئة العمرية أقل من 18 سنة قد بلغت 1059 حالة زواج خلال النصف الأول من عام 2017، بينما بلغت حالات زواج القُصّر من الذكور السوريين 44 حالة خلال ذات الفترة".

واشار التقرير انه فيما يخص حالات زواج الفتيات السوريات دون سن 18 فقد سجلت محافظة المفرق الأردنية أكبر نسبة إذ بلغت 299 حالة، تلتها العاصمة عمان 263 حالة ثم اربد 208 حالات وثم محافظة الزرقاء 171 حالة زواج لفتاة أقل من سن 18 سنة.

وبلغت حالات زواج الأردنيين من سوريات في كل المملكة والمسجلة لدى المحاكم الشرعية 706 حالات، و يضاف إليها إجمالي حالات زواج غير الأردنيين من زوجات سوريات في النصف الأول من هذا العام والتي بلغت 2396 حالة زواج مسجلة لدى المحاكم الشرعية.

وحسب الأرقام؛ بالدرجة الأولى كان عدد السوريين المتزوجين من سوريات 2310 حالة، وبالدرجة الثانية تزوج 31 سعودي خلال النصف الأول من هذا العام من سوريات، وبالدرجة الثالثة تزوج 23 فلسطيني من سوريات. وتوزعت باقي الحالات بأرقام قليلة جداً بين جنسيات عربية وغربية أخرى.

وكان تقرير صادر عن منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) الأردنية مؤخرا، افاد أن مشكلة الزواج المبكر آخذة بالتصاعد، إذ بلغت نسبة الزواج المبكر بين اللاجئات السوريات في الأردن 35% .

وتنص المادة 11 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010 على أنه "يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة، إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها".

ويذكر ان عدد اللاجئين السوريين في المملكة, يقدر بحسب تصريحات الحكومة الاردنية, حوالي مليون و400 الف, ويقيم معظمهم في مدن وقرى شمال المملكة منهم نحو 120 الفا بمخيم الزعتري, وسط ظروف معيشية سيئة.

سيريانيوز