واصل الجيش النظامي عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), يوم الاثنين, في دير الزور, حيث استعاد السيطرة على مدينة العشارة وعدد من القرى الاخرى في ريف المحافظة الجنوبي الغربي.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر عسكري , لم تسمه, قوله ان "وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة واصلت عملياتها ضد داعش بريف دير الزور الجنوبي الشرقي واستعادت السيطرة على مدينة العشارة وعدة بلدات وقرى بين مدينتي الميادين والبوكمال أهمها الغريبة ودبلان وصبيخان والشكمة والدوير وسويدان ومحكان".

وكان الجيش النظامي استعاد في 9 تشرين الثاني من جديد مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور بالكامل من قبضة"داعش".

وتمكن الجيش النظامي, في 5 أيلول الماضي من الوصول إلى مدينة دير الزور وفك الحصار عن جزء من المدينة قادمة عبر الصحراء السورية من تدمر، ومدعوماً من تحالف عسكري يضم روسيا و"حزب الله".