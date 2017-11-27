رجح وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، يوم الاثنين, بدء عملية عسكرية تركية في مدينة عفرين غدا، الثلاثاء، أو بعد غد، الأربعاء.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية, عن الوزير جانيكلي، قوله في تصريحات عقب اجتماع في لندن مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ان "العملية العسكرية المحتملة في عفرين "ربما ننفذها غدا أو بعد غد".

وكان وزير الدفاع التركي، صرح، في وقت سابق، أنه يوجد "خطر حقيقي" في منطقة عفرين بسوريا ولا بد من إزالته.

كما اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان , في 18 تشرين الثاني, أن بلاده ستكمل عملية إدلب وتستعيد عفرين وتسلم منبج إلى أصحابها الأصليين، فضلا عن تطهير المناطق الأخرى من بقية "المنظمات الإرهابية ".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين، و سبق أن أعلنت تركيا استعداها لشن عمليات عسكرية في المنطقة.

وبدأت مؤخرا بشن غارات على معاقل القوات الكردية لاسيما في عفرين, كما شددت من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع سوريا وأرسلت مزيد من التعزيزات العسكرية.

وبدأ الجيش التركي الشهر الماضي إقامة نقاط مراقبة وعمليات استطلاعية في إدلب، في إطار اتفاقات استانا، كما أرسل مزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع ادلب, وأنشأ نقطة عسكرية جديدة جنوبي مقاطعة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي ، تضم 80 جندياً دخلوا إلى الأراضي السورية.

وساندت تركيا فصائل المعارضة في حربها بشمال سوريا, منذ 24 آب العام الماضي, في إطار عملية "ردع الفرات", ضد المقاتلين الأكراد وتنظيم "داعش", استطاعت استعادة السيطرة على العديد من القرى والبلدات أهمها جرابلس والباب, وتم الإعلان عن انتهاء العملية في أواخر آذار الماضي.

ويشار إلى أن الحكومة السورية تعارض التوغل التركي, وطالبت بخروجهم "دون شروط", واعتبرت وجودهم "احتلال وغير شرعي".

سيريانيوز