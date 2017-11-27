كشف رئيس "منصة موسكو" للمعارضة قدري جميل، يوم الاثنين، أن الوفد الموحد للمعارضة إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري لا يضم ممثلين عن الأكراد.

ونقلت وكالة (انترفاكس) الروسية عن جميل قوله ردا على سؤال حول ضم الأكراد إلى وفد المعارضة، أن "ذلك لم يحدث بعد".

وتعتبر تركيا أبرز المعارضين لإشراك الأكراد في اللقاءات الدولية الجارية أو مشاركتهم في أي حل سياسي يخص الأزمة السورية.

وأوضح جميل أن "الوفد يضم 18 شخصا، أي 3 أشخاص من كل من منصة القاهرة ومنصة موسكو وهيئة التنسيق الوطنية والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والمعارضين المستقلين والفصائل المسلحة"، مشيرا كذلك إلى أن "هناك وفدا موسعا يضم 36 شخصا، بمن فيهم 4 أشخاص من كل من منصتي القاهرة وموسكو".

وأكد جميل ان "كافة قرارات الوفد ستتخذ بالأغلبية المطلقة، أي ما لا يقل عن 26 صوتا من أصل 36".

وعن موعد عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، أكد قدري جميل أنه لم يحدد بعد.

وأعلنت وزارة الخارجية السورية يوم الأحد موافقة النظام على المشاركة في مؤتمر الحوار السوري المزمع عقده بسوتشي الروسية.

وتعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة.

سيريانيوز