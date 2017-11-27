افادت وكالة سبوتينك الروسية الاثنين نقلا عن مصدر في الخارجية الروسية قوله أن "موسكو تبحث مع دمشق فكرة نشر قوات حفظ سلام في مناطق خفض التصعيد في سوريا والمشاركين المحتملين بهذه البعثة".

وقال المصدر للوكالة "هذه الفكرة يبحث بها من فترة لأخرى من قبلنا وقبل السوريين، وفيما يخص المشاركين المحتملين لهذه البعثة".

وأضاف المصدر اننا "ننطلق من أن أي قوات حفظ سلام على أراضي دولة ذات سيادة ينبغي أن ينشروا بموافقة الحكومة الشرعية لهذه الدولة العضو في الأمم المتحدة، وفي هذه الحالة الجمهورية العربية السورية، لذلك يجب الاتفاق على جميع هذه القضايا معها، حتى المبادرة يجب أن تأتي من الحكومة في دمشق".

واتفقت الدول الضامنة في استانا (روسيا ايران وتركيا) في أيار الماضي, من حيث المبدأ على إقامة 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا , وحتى الآن اكتملت عملية تشكيل المناطق الثلاث في ريفي القنيطرة ودرعا، وفي الغوطة الشرقية، وفي حمص, اما ادلب فتم الاتفاق مؤخراً على انشاء منطقة خفض تصعيد بالمحافظة.

سيريانيوز