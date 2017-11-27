ذكرت رئاسة مجلس الوزراء، يوم الاثنين، بعطلة عيد المولد النبوي الشريف يوم الخميس المقبل.

وقالت الرئاسة ان الجهات العامة تعطل يوم الخميس الواقع في 12 ربيع الأول 1439 هجري الموافق لـ 30 تشرين الثاني 2017 ميلادي.

ولفتت الرئاسة الى انه تراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

وتنص الفقرة (ج) من قانون العاملين الأساسي في الدولة انه يجوز في بعض الجهات العامة أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها أن تحدد الراحة الأسبوعية لجميع العاملين شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين, أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملا إضافيا.

سيريانيوز