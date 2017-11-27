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سعر الذهب ينخفض محلياً وغرام 21 يسجل 15800 ليرة
الاخبار الاقتصادية

سجل سعر الذهب، يوم الاثنين، انخفاضاً بقيمة 600 ليرة عن آخر سعر له، حيث بلغ سعر غرام الـ21 قيراط 15800 ليرة.


وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق سعر غرام الـ 21 , 15800  ليرة للمبيع و 15700 ليرة للشراء.

بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط 13543 ليرة للمبيع، و 13443 ليرة للشراء.

 

وكان سعر غرام الذهب عيار الـ 21 وصل يوم السبت الماضي الى  16400  ليرة للمبيع و16300 ليرة للشراء.

 

وشهد سعر الذهب خلال الفترة الماضية، نوعاً من الثبات عند حدود 17400 ليرة لغرام الـ21 قيراط، و 14915 ليرة لغرام الـ18 قيراط.

 

سيريانيوز
2017-11-27 08:56:31
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