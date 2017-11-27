كشفت مصادر دبلوماسية، يوم الاثنين، ان وفد النظام إلى جنيف أرجأ سفره إلى سويسرا، بسبب ماورد في البيان الختامي لمؤتمر الرياض 2 للمعارضة السورية.

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن مصادر دبلوماسية لم تسمها القول ان "وفد الجمهورية العربية السورية أرجأ سفره اليوم إلى سويسرا، إلى تاريخ لاحق لم يحدد بعد".

وأوضحت المصادر أن "دمشق كانت مستاءة بعد قراءة مجهرية لبيان الرياض 2، والتفسير الملتبس لقرار مجلس الأمن 2254 تجاه تمثيل المعارضات كافة".

وأضافت المصادر أن "موقف دمشق تم التعبير عنه بوضوح خلال الاجتماع الذي عقده رمزي عز الدين رمزي معاون المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، أمس الأول السبت في الخارجية السورية"، متابعة بأن "دمشق ترى في بيان الرياض 2 عودة إلى المربع الأول في المفاوضات، خاصة تجاه فرض شروط مسبقة مثل عبارة: رحيل الرئيس بشار الأسد عند بدء المرحلة الانتقالية".

وتضمن البيان الختامي لاجتماع قوى المعارضة السورية في الرياض الأسبوع الماضي، مطالبة بتنحي الرئيس الأسد عن منصبه مع بداية العملية الانتقالية.

ومن المقرر ان تنطلق جولة ثامنة من مفاوضات السلام السورية غير المباشرة في جنيف يوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني الجاري، وسط تأكيدات أممية بان المفاوضات ستركز على السلال الأربعة مع التركيز على سلتي الانتخابات والدستور.

وتمت خلال الجولات, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب,في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع.

سيريانيوز