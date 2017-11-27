سقطت عدة قذائف، يوم الاثنين، على مناطق عدة بالعاصمة دمشق، واستهدفت إحداها أحد الجوامع في باب مصلى.

وقالت مصادر موالية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، إن قذيفة هاون استهدفت أحد جوامع باب مصلى أثناء صلاة الظهر.

وتداولت المصادر مقطع فيديو، يظهر فيه آثار خراب ودمار داخل أحد الجوامع.

ولفتت المصادر إلى أن القذيفة لم تسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين.

كما سقطت قذائف صاروخية، بحسب مصدر في قيادة شرطة دمشق وريفها على محيط مشفى الرشيد وفي حديقة باب مصلى وعلى ضاحية الأسد، دون ورود أنباء عن إصابات.

ولقي شخص مصرعه يوم الأحد جراء سقوط قذيفة على حي الميدان بمدينة دمشق.

ويستمر سقوط القذائف على الميدنة منذ اكثر من اسبوع اثر توتر الاوضاع بين النظام ومسلحي المعارضة في ريف دمشق الشمالي.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة المتفق عليها بموجب اتفاقات "خفض التوتر" حيث يقوم النظام بقصف مناطق تحت سيطرة المعارضة بشكل مستمر ايضا.

وقتل عشرات المدنيين في مدينة دمشق الاسبوع الماضي جراء قصف تتعرض له من قبل مسلحي المعارضة في ريف دمشق ، وكذلك قتل العشرات في مناطق المعارضة جراء قصف متواصل ومكثف قامت به قوات النظام على الغوطة وجوبر ودوما وعين ترما.

سيريانيوز