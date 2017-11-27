كشفت تقارير إعلامية، يوم الاثنين، إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، أصيب في إحدى المعارك بسوريا.

وقالت التقارير ان "اللواء قاسم سليمان لم يشارك فقط في معركة البوكمال بسوريا، بل توجد مرات عديدة في جبهات القتال في سوريا، وقد جرح في إحدى المرات، وتعالج من إصابته".

وأوضحت التقارير أن "اللواء سليماني تواجد أكثر للإشراف على سير العمليات في البوكمال، وذلك لأن المعركة حول هذه المدينة السورية تعتبر (أم المعارك)".

واعتبرت التقارير ان "بقاء سليماني فترة طويلة في البوكمال، وإشرافه أكثر على العمليات العسكرية هناك كان بدافع تحدي الأمريكيين والوصول أولا إلى هذه المدينة قبل قوات (قسد) التي تدعمها واشنطن، وهو الأمر الذي نجح فيه الجيش النظامي وحلفاؤه".

وتناقل الإعلام الحربي المركزي في 19 تشرين الثاني الجاري، مقطع فيديو يظهر فيه اللواء سليماني وهو يتجول في البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي بعد أن تمكن الجيش النظامي مدعوما من الحلفاء من استعادة السيطرة على المدينة التي خسرها في 11 تشرين الثاني بعد يومين من سيطرته عليها في 9 تشرين الثاني.

ويعتبر سليماني قائد فيلق القدس، وهو فرع الحرس الثوري المسؤول عن العمليات خارج الحدود الإيرانية، أثناء وجوده على الجبهة في المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

وتعتبر وإيران أبرز داعمي النظام السوري، حيث تدعم طهران مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش النظامي في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري.