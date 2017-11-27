أكدت تركيا، يوم الاثنين، على مطالبة واشنطن بالالتزام بوعودها فيما يخص التوقف عن تسليح الوحدات الكردية السورية.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداج في مقابلة مع القناة 24 إن "الولايات المتحدة ستخدع العالم إن هي لم توقف تزويد وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالسلاح".

واعتبرت الرئاسة التركية ان اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيسين رجب طيب إردوغان والأمريكي دونالد ترامب يمثل "نقطة تحول" في العلاقات المتوترة بين البلدين.

وكان البيت الأبيض قد نقل يوم الجمعة عن ترامب قوله إنه أبلغ إردوغان بأن واشنطن تجري تعديلات فيما يتعلق بالدعم العسكري للشركاء على الأرض في سوريا.

وانتقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم, منذ نحو اسبوعين, تعاون الولايات المتحدة الامريكية مع المقاتلين الاكراد في سوريا ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), مشيرا الى ان تعاون واشنطن مع تنظيم ‘ب ي د/بي كا كا "لن يساهم بجلب السلام والاستقرار للمنطقة".

ووجهت تركيا سابقا اتهامات لواشنطن وتزويد المقاتلين الاكراد بالاسلحة دعما لمعاركهم ضد تنظيم "داعش" في سوريا.

ودعمت واشنطن المقاتلين الاكراد في المعارك ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في سوريا, كما زودتهم بالسلاح, الامر الذي مخاوف تركيا واعتبرت الخطوة تهديد لأمنها، إذ تصنف "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية كتنظيم إرهابي لصلاته بـ"حزب العمال الكردستاني".

سيريانيوز