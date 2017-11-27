واصل سعر صرف الدولار هبوطه في السوق السوداء بدمشق ، مسجلاً 440 ليرة للشراء, فيما حدد مصرف سورية المركزي سعر الصرف للحوالات بـ 434 ليرة بانخفاض عن سعره امس بـ 56 ليرة.

وأفادت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, ان سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 444 ليرة للمبيع، و 440 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار في سوق دمشق وصل امس الاحد إلى 449 ليرة للمبيع، و 445 ليرة للشراء.

وفي نفس السياق, حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية بـ 434 ليرة سورية, بانخفاض قدره 56 ليرة.

وانخفض سعر دولار الحوالات من 514.85 ليرة الى 496 ليرة ومن ثم الى 490 ليرة حيث حافظ على سعره في الايام الاخيرة

سيريانيوز