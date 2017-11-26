أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين, يوم الاحد, ان سوريا وافقت على حضور مؤتمر الحوار السوري المقرر عقده في مدينة سوتشي الروسية.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في الخارجية, لم تسمه, قوله ان الحكومة السورية ترحب "مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد في سوتشي بمشاركة واسعة من شرائح المجتمع السوري ".

وأضاف المصدر أن الحكومة السورية ترحب أيضا "بما سيتمخض عن المؤتمر من لجنة لمناقشة مواد الدستور الحالي واجراء الانتخابات التشريعية بعدها بمشاركة الأمم المتحدة اعتمادا على ميثاقها المبني على احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها".

وكان نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل مقداد قال، يوم الأربعاء، ان لجنة مناقشة الدستور خلال مؤتمر الحوار السوري في سوتشي ليس لها أي طابع رسمي، معتبراً أنها "عملية عصف فكري".

فيما أعلن الكرملين, ان الحديث عن تشكيل لجنة لإعداد مسودة الدستور في سوريا, خلال مؤتمر الحوار السوري, المقرر عقده في مدينة سوتشي, أمر "سابق لأوانه".

وتسعى روسيا بالتنسيق مع شركائها للتحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة.