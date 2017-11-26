أحرز سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس المركز الأول في جائزة أبو ظبي الكبرى، المرحلة العشرين الأخيرة من بطولة العالم في سباقات الفورمولا واحد، الأحد على حلبة ياس مارينا.

وتفوق بوتاس على زميله في الفريق الألماني، البريطاني لويس هاميلتون المتوج باللقب العالمي، وسائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل الذي ضمن الوصافة.



وهو الفوز الثالث لبوتاس في مسيرته الاحترافية والثالث له هذا الموسم بعد حلوله مكان الألماني نيكو روزبرغ المعتزل، وذلك بعد جائزتي روسيا في سوتشي في 30 نيسان الماضي، والنمسا على حلبة ريد بول في 9 أيلول الماضي.



وأنهى بوتاس الموسم في المركز الثالث وهو الأفضل في خامس موسم له في الفورمولا وان بعدما كان حل سابع عشر في موسمه الأول (2013) ورابعاً في 2014 وخامساً في 2015 وثامناً في 2016.



وأكد بوتاس تفوق مرسيدس في أبو ظبي وقاده إلى اللقب للسنة الرابعة على التوالي بعد هاميلتون في 2014 و2016 وروزبرغ في 2015.



وقطع بوتاس مسافة السباق التي بلغت 305,355 كلم، بزمن ساعة و34 دقيقة و14 ثانية و63 جزءاً في الألف من الثانية بمعدل سرعة وسطي 194,423 كلم/ساعة، بفارق 3.899 ثوان أمام هاميلتون و19.330 ثانية أمام فيتل الذي تفوق على زميله في الفريق الإيطالي، الفنلندي الآخر كيمي رايكونن (بفارق 45.386 ثانية عن بوتاس).



وانطلق بوتاس من المركز الأول في سباق أبو ظبي وذلك للمرة الرابعة في مسيرته والموسم أيضاً، ونجح في إنهائه في الصدارة بيد أنه لم يستطع تحقيق أمنيته في إنهاء الموسم في الوصافة أمام فيتل.



في المقابل، عاد هاميلتون إلى منصة التتويج بعدما غاب عنها في السباقين الأخيرين في المكسيك (تاسعاً) والبرازيل (رابعاً بعد حادث في التصفيات).



وكان هاميلتون ضامناً لقبه العالمي الرابع بعد 2008 و2014 و2015، على غرار فريقه الألماني مرسيدس.