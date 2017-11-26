استهدفت قاذفات استراتيجية روسية، يوم الأحد، مواقع تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في دير الزور.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن 6 قاذفات استراتيجية من طراز" Tu-22M3" دكت مواقع التنظيم بدقة عالية.

وبينت الوزارة أن "الطائرات الحربية انطلقت من قواعدها داخل روسيا ودكت النقاط المحصنة والآليات التابعة لداعش في وادي الفرات بمحافظة دير الزور".

وذكرت الوزارة أن "القصف دمر كل الأهداف وأثبتت ذلك قياسات وسائل الرقابة الموضوعية المزودة بمعدات تقنية خاصة".

وتكرر استهداف مواقع "داعش" في دير الزور خلال الشهر الجاري لعدة مرات، حيث قامت قاذفات استراتيجية روسية من طراز " Tu-22M3" يوم السبت بقصف أهدافا لتنظيم داعش في منطقة العشارة بمحافظة دير الزور.

ويأتي قصف مواقع التنظيم المتشدد في سوريا، في اطار عملية عسكرية بدأتها روسيا في ايلول 2015 لمساندة الجيش النظامي.

سيريانيوز