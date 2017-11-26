الارسنال ينجو من مطب بيرنيلي وينتزع المركز الرابع بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

سدد التشيلي ألكسيس سانشيز ركلة جزاء ناجحة مع الثواني الأخيرة مانحاً الفوز لفريقه أرسنال 1-0 في عقر دار بيرنلي ضمن المرحلة 13 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

وبهذا الفوز المتأخر نجح فريق المدرب الفرنسي أرسين فينغر بانتزاع المركز الرابع على لائحة الترتيب.



وكان سانشيز حصل على ركلة الجزاء بعد تعرضه للدفع من المدافع جيمس تاركوفسكي أمام المرمى، فانبرى لها بنفسه على يمين الحارس نيك بوب.



وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يعاني فيها ارسنال امام بيرنلي ويحسمها في الدقيقة الاخيرة بعدما كان تغلب عليه في بيرنلي 1-صفر سجله المدافع الفرنسي لوران كوسييلني (90) في 2 تشرين الاول/اكتوبر 2016 في المرحلة السابعة من الموسم الماضي، ثم 2-1 على استاد الإمارات في لندن بهدف سجله سانشيز بالذات في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.



واستفاد الأرسنال جيداً من تعثر جاره اللندني توتنهام أمام ضيفه وست بروميتش البيون 1-1، وليفربول أمام ضيفه تشيلسي بالنتيجة ذاتها السبت، لينتزع منهما المركز الرابع، ويفض شراكة المركز السادس مع بيرنلي.



ورفع أرسنال الذي حقق فوزه الثامن هذا الموسم والثاني توالياً والرابع في مبارياته الخمس الاخيرة والسادس في الثماني الاخيرة، إلى 25 نقطة بفارق نقطة خلف تشيلسي حامل اللقب، وبالفارق ذاته أمام توتنهام ونقطتين أمام ليفربول، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 22 نقطة في المركز السابع.



وفي مباراة أخرى أوقف ساوثهامبتون نزيف النقاط وعمق جراح ضيفه إيفرتون عندما تغلب عليه 4-1 على ملعب "سانت ميريز".



وهو الفوز الرابع لساوثهامبتون هذا الموسم والأول في مبارياته الأربع الأخيرة (تعادل وخسارتان متتاليتان) فرفع رصيده إلى 16 نقطة وارتقى إلى المركز العاشر، في حين مني إيفرتون بخسارته السابعة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز السادس عشر. سيريانيوز 2017-11-26 19:03:42 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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