حافظ نابولي على سجله خاليا من الهزائم، بالدوري الإيطالي لكرة القدم، هذا الموسم، وتغلب على أودينيزي 1-0، الأحد لحساب الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري، والتي شهدت أيضا تعادل روما مع جنوه 1/1، وميلان مع تورينو سلبيًا.

ويدين نابولي بالفضل في هذا الفوز، للاعبه جورجينيو فريلو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 33، بعدما تابع ركلة الجزاء التي سددها، وتصدى لها الحارس.



ورفع نابولي رصيده إلى 38 نقطة، ليستعيد صدارة الترتيب، التي فقدها أمس، بعد فوز إنتر ميلان على كالياري 3/1، فيما توقف رصيد أودينيزي عند 12 نقطة، في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف أمام كروتوني.



وفي المباراة الثانية، سقط فريق روما في فخ التعادل 1/1، أمام مضيفه جنوه.



تقدم روما بهدف سجله ستيفان الشعراوي في الدقيقة 59، وتعادل جيانلوكا لابادولا لجنوه في الدقيقة 70، من ركلة جزاء، طُرد على إثرها دانييلي دي روسي، لاعب روما.



ورفع روما رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، كما رفع جنوه رصيده إلى عشر نقاط، في المركز السابع عشر.



وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل السلبي على مواجهة ميلان مع تورينو.



وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما، أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة.



ورفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة، في المركز السابع، كما رفع تورينو رصيده إلى 19 نقطة، في المركز العاشر.