أصيب 6 أشخاص بجروح، يوم الأحد، إثر عملية دهس خارج ملهى ليلي غرب هامبورغ في ألمانيا.

ونقلت وسائل إعلام عن الشرطة الألمانية قولها، "التحقيق كشف حصول شجار داخل الملهى الليلي أو خارجه في كوكسافن، قد يكون وراء الحادثة"، مضيفة أن "الدافع الإرهابي مستبعد حتى اللحظة".

وأوضحت وسائل الإعلام أن السيارة اصطدمت بحاجز على طرف الطريق بعد أن دهست المشاة، وقام شهود باحتجاز سائقها حتى وصول عناصر الشرطة الذين اعتقلوه.

وكانت الشرطة الألمانية ألقت القبض على 6 سوريين الاسبوع الماضي يشتبه بقيامهم بتخطيط للهجوم، وهي حادثة دهس بشاحنة كبرى والتي وجه فيها الاتهام لداعشي تونسي يدعى أنيس أمري .

ورفعت الأجهزة الأمنية في دول أوروبا درجة التأهب قبيل أعياد الميلاد وسط دعوات متجددة من قبل تنظيم داعش الإرهابي باستهداف الكنائس متوعدًا خلالها الأوروبيين بـ"كريسماس دامى".

سيريانيوز