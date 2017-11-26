ليون يكتسح نيس على ملعبه بخماسية بيضاء وفوز ثمين لمرسيليا بالدوري الفرنسي اخبار الرياضة شارك

سحق ليون مضيفه نيس بخماسية نظيفة الأحد في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

على ملعب اليانز ريفيير، حقق فريق المدرب برونو غينيسيو ثالث خماسية نظيفة خارج أرضه بعض تروا وسانت اتيان، ولم يدخل مرماه أي هدف منذ فوزه على ايفرتون الإنكليزي 2-1 في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في 19 تشرين الاول الماضي.



وافتتح ليون التسجيل في وقت مبكر مستفيداً من الارتباك في دفاعات منافسه، عن طريق الهولندي ممفيس ديباي الذي تلقى كرة داخل المنطقة من ماكسويل كورنيه تابعها بيمناه في أسفل الزاوية اليمنى (5).



وفي الدقيقة 20، أضاف كورنيه الهدف الثاني مستفيداً من تمريرة الهولندي كيني تيتي، وسجل الدومينيكاني من أصل اسباني ماريانو دياز الهدف الثالث إثر كرة بينية من الجزائري الأصل حسام عوار الذي قاد هجمة مرتدة (27).



ووقع ديباي على الهدف الرابع بعد أن أرسل إليه ماريانو كرة خارج المنطقة أطلقها الأخير قوية لا ترد في قلب الشباكة (38).



واكتفى ليونفي الشوط الثاني بإضافة هدف واحد لا أكثر جاء بتوقيع مزيان مواليدا الذي استثمر كرة من تانغي ندومبيلي (79).



ورفع ليون رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن موناكو الثالث حالياً 29 نقطة والذي سيلعب مع المتصدر باريس سان جيرمان. أما نيس فوقف رصيده عند عند النقطة 14 في المركز 18.



وعلى ملعبه فيلودروم، حقق مرسيليا الرابع فوزاً صعباً على ضيفه غانغان بهدف وحيد سجله فلوريان توفان بعد تمريرة داخل المنطقة من ديميتري باييت (31).



ورفع مرسيليا رصيده إلى 28 نقطة، وبقي في دائرة المتصدرين، في حين وقف رصيد غانغان الخامس عشر عند 15 نقطة. سيريانيوز 2017-11-26 19:22:21 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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