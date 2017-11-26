عانى المتصدر مانشستر سيتي قبل أن يخرج فائزاً من موقعة مستضيفه هيديرسفيلد تاون 2-1 اليوم الأحد في المرحلة 13 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ووجد فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا نفسه متأخراً قبل الدخول إلى استراحة ما بين الشوطين عندما وضع المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي كرة مرفوعة بالخطأ مرمى حارسه البرازيلي إيدرسون.



وفي الشوط الثاني، نجح الأرجنتيني كون سيرخيو أغويرو بتعديل الكفة من ركلة جزاء بعض دقيقتان فقط من الحصة الثانية.



وقبل النهاية بقليل أحرز رحيم سترلينغ هدف الانتصار الغالي عندما تابع كرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 84.



يشار الى أن مانشستر سيتي فاز بمبارياته الـ 11 الأخيرة في جميع المسابقات - وهو رقم قياسي في تاريخ الأندية الإنكليزية، وهي افضل غلة في تاريخه في 13 مباراة في الدوري حيث لم يخسر اي مباراة حتى الان وفقد نقطتين فقط بتعادله مع ضيفه ايفرتون 1-1 في المرحلة الثانية.



صدارة سيتي تحصن بـ3 نقاط جديدة فبات رصيد الفريق 37 نقطة، أما هيديرسفيلد فبقي بحوزته 15 نقطة لكن أصبح في المركز 11.



كما رفع سترلينغ رصيده التهديفي الى 12 هدفاً في 18 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم وهي الأفضل له في موسم واحد في مسيرته الاحترافية.