خطف برشلونة نقطة ثمينة من ملعب مضيفه فالنسيا بتعادله 1-1 الأحد على ملعب الميستايا، ضمن الجولة 13 من الليجا.

واحرز رودريجو مورينو هدف فالنسيا في الدقيقة 60، فيما سجل جوردي ألبا هدف برشلونة في الدقيقة 82.



يرتفع رصيد برشلونة للنقطة 35 في صدارة الترتيب، ويظل فالنسيا في المركز الثاني بـ 31 نقطة.



انطلق اللقاء بضغط كاتالوني منذ البداية وجاء أول تهديد على مرمى فالنسيا عن طريق تسديدة قوية كادت تسفر عن الهدف الأول ولكن اخرجها نيتو لضربة ركنية.



وفي الدقيقة 29 ثار لاعبو برشلونة في وجه الحكم ايجليسياس، بعدما رفض احتساب هدف صحيح لليونيل ميسي، بعد تسديدته التي فشل نيتو للتصدى لها، لتتخطى الكرة خط المرمى بكل وضوح.



وبدأ الشوط الثاني بحماس أندلسي لادراك هدف التقدم، وانطلق جويديس بالكرة من الجبهة اليمنى ليمررها لزازا الخالي من الرقابة ولكن تأتي تسديدته خارج اطار المرمى.



انتفض أصحاب الأرض واخذوا في تبادل الكرة بعرض الملعب لايجاد ثغرات في وسط برشلونة، ومن كرة انطلق الرائع جويديس الذي راوغ سميدو ثم مررها لمورينو ولكن تصدى لها شتيجن.



وفي الدقيقة 60 اعلن مورينو عن الهدف الأول للخفافيش بعد أن استقبل كرة عرضية تأخر شتيجن في الوصول لها ليستغل مورينو أيضاً تباطؤ فيرمايلين ويسكنها الشباك.



اجري فالفيردي تغييرين بخروج راكيتيتش وإنيستا ونزول جيرارد ديولوفيو ودينيس سواريز، لتنشيط النواجي الهجومية في ظل دفاعات فالنسيا الحصينة.



تألق الحارس نيتو في الدقيقة 76 بتصديه كرة قوية للغاية على الطائر من سواريز، وفي الدقيقة 81 اجري مارسيلينو أولى تغييراته بخروج صاحب الهدف مورينو ودخول بيريرا.



وفي الدقيقة 82 تمكن جوردي ألبا من ادراك هدف التعادل من تمريرة أكثر من رائعة من ليونيل ميسي ليسكنها الشباك بتسديدة على الطائر.