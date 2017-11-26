كشف مفاوض كردي، يوم الأحد، إنه طالب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بزيادة تمثيل الأكراد في مفاوضات حل الأزمة السورية.

ونقلت شبكة (رووداو) عن ممثل (المجلس الوطني الكردي) في وفد المعارضة السورية المشترك في مباحثات جنيف المرتقبة حواس عكيد، قوله "تم الحديث مع الجبير، بشكل مطول عن وضع المناطق الكردية في سوريا وهيكلية (المجلس الوطني الكردي)... قدمت للوزير السعودي رؤية المجلس لحل الأزمة السورية... تم الوقوف والتركيز بجدية على موضوع نسبة الأكراد في سوريا".

وأضاف عكيد، أن الجبير أكد له على "أهمية دور المجلس ودور الأكراد في المنطقة بشكل عام"، مشيرا إلى أن " الجبير تعهد بالعمل الجاد مع كل الأطراف المعنية لإنصاف الأكراد في سوريا من الناحيتين السياسية والتنظيمية".

وعقدت المعارضة السورية، يوم الأربعاء الماضي، مؤتمرا موسعا في العاصمة السعودية الرياض بغرض تشكيل وفد موحد للمشاركة في مباحثات جنيف 8 المقرر عقدها في 28 الجاري، واتفقت على تشكيل وفد مشترك برئاسة نصر الحريري وعضوية 36 شخصا بينهم كردي واحد.

وتعتبر تركيا أبرز المعارضين لإشراك الأكراد في اللقاءات الدولية الجارية أو مشاركتهم في أي حل سياسي يخص الأزمة السورية.

ومن المنتظر انطلاق جولة ثامنة من مفاوضات جنيف بشأن سوريا في 28 تشرين الثاني الجاري، وسط تأكيدات اممية بالالتزام بالتعامل مع "السلال الأربع" خلال الجولة القادمة من مفاوضات جنيف، مع التركيز على سلتي الانتخابات والدستور.

سيريانيوز