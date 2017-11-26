أصيب 4 أشخاص بجروح، يوم الأحد، جراء سقوط قذيفة على حي الميدان بمدينة دمشق.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله، ان "أربعة أشخاص اصيبوا بجروح اثر سقوط قذيفة صاروخية على حي الميدان".

وكان 7 أشخاص أصيبوا يوم الخميس، جراء سقوط القذائف على مدينة جرمانا بريف دمشق وكراج السيدة زينب وأحياء الدويلعة والقصاع والشاغور ومنطقة الفيحاء بمدينة دمشق.

ويستمر سقوط القذائف على الميدنة منذ اكثر من اسبوع اثر توتر الاوضاع بين النظام ومسلحي المعارضة في ريف دمشق الشمالي.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة المتفق عليها بموجب اتفاقات "خفض التوتر" حيث يقوم النظام بقصف مناطق تحت سيطرة المعارضة بشكل مستمر ايضا.

وقتل عشرات المدنيين في مدينة دمشق الاسبوع الماضي جراء قصف تتعرض له من قبل مسلحي المعارضة في ريف دمشق ، وكذلك قتل العشرات في مناطق المعارضة جراء قصف متواصل ومكثف قامت به قوات النظام على الغوطة وجوبر ودوما وعين ترما.

سيريانيوز