قالت مصادر معارضة، يوم الأحد، إن قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف شنه طيران ومدافع الجيش النظامي استهدف مناطق عدة في غوطة دمشق الشرقية.

وبينت المصادر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان اكثر 25 شخصاً لقوا حتفهم بقصف جوي ومدفعي متواصل على مدن دوما ومسرابا وعين ترما وحرستا شرق دمشق.

وتابعت المصادر المعارضة ان 7 قتلى بينهم طفلين سقطوا في قصف مدفعي على بلدة مديرا، وسقط اثنان آخران بقصف مدفعي على دوما.

وأرفدت المصادر إن 16 قتيلاً، بينهم 3 أطفال، سقطوا جراء قصف جوي على بلدة مسرابا، مشيرة الى ان عدد القتلى مرجح للارتفاع نتيجة وجود عدد كبير من الجرحى، لم تحدد عددهم بدقة.

ومن جانبها، قالت مصادر موالية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ان الجيش النظامي يستهدف بقصف مدفعي مواقع المجموعات المسلحة داخل محور جوبر عين ترما شرق العاصمة .

كما ذكرت المصادر الموالية ان عميد ركن في صفوف الجيش النظامي قتل اثر معارك مع مجموعات مسلحة في حرستا بريف دمشق.

وتقدر مصادر المعارضة سقوط أكثر من 100 قتيل منذ 14 شهر تشرين الثاني الحالي، إثر قصف النظامي لمناطق الغوطة الشرقية لدمشق، وذلك رغم دخول الغوطة الشرقية الى اتفاق مناطق خفض التوتر، الذي تم التوصل اليه في محادثات استانا.

وتحاصر القوات النظامية الغوطة الشرقية منذ 2012 وتعاني المنطقة أزمة إنسانية، في وقت تخضع فيه معظم بلدات ريف دمشق لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع الممتد منذ سبعة أعوام، حيث ترتفع وتيرة الاشتباكات والقصف بين الآونة والأخرى ما ينتج عنه سقوط قتلى وجرحى من الأهالي وتدمير كبير للمناطق السكنية والبنى التحتية .

سيريانيوز