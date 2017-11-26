لقي شخص واحد حتفه وأصيب 3 آخرون، يوم الأحد, جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من سوق شعبي بمنطقة الصبيحات جنوبي بغداد في العراق.

ونقلت قناة (السومرية) العراقية, عن مصدر أمني في الشرطة العراقية قوله ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق بالقرب من سوق شعبي بمنطقة الصبيحات التابعة لقضاء أبو غريب، انفجرت ، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين".

وأضاف المصدر الأمني أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب وجثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة على انفجار سيارة مفخخة استهدفت سوقاً شعبياً شرقي مدينة طوزخرماتو في محافظة صلاح الدين في العراق , ما أدى إلى مقتل 25 شخص و إصابة 62 آخرين.

يذكر أن العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

سيريانيوز