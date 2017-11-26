لقي عدد من الأشخاص حتفهم وأصيب آخرون, يوم السبت, جراء قصف على بلدات ومناطق في الغوطة الشرقية بريف دمشق و ريف دير الزور الشرقي.

وأفادت مصادر معارضة وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي, أن عشرات المدنيين سقطوا مابين قتيل و جريح جراء قصف على بلدات حرستا ومسرابا ودوما ومديرا في الغوطة الشرقية بريف دمشق".

وشهدت حرستا في الأيام القليلة الماضية اندلاع اشتباكات بين الجيش النظامي و مسلحي النصرة وفيلق الرحمن في حرستا , أثناء محاولة المسلحين الدخول إلى إدارة المركبات التابعة للنظامي.

وتخضع بلدات وريف دمشق لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع الممتد منذ سبعة أعوام حيث ترتفع وتيرة الاشتباكات والقصف بين الآونة والأخرى ما نتج عنه سقوط قتلى وجرحى من الأهالي وتدمير كبير للمناطق السكنية والبنى التحتية .

وفي ريف ديرالزور, ذكرت المصادر أن عدد من المدنيين بعضهم من أبناء مدينة البوكمال النازحين لقوا مصرعهم نتيجة قصف جوي على بلدة الشعفة في ريف ديرالزور الشرقي.

وسبق أن سقط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين خلال العمليات العسكرية التي يقودها التحالف الدولي بقيادة واشنطن أو عمليات الجيش النظامي المدعوم بتحالف عسكري من روسيا وإيران ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في مناطق عدة بدير الزور.

سيريانيوز