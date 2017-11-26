شدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون, خلال اتصال هاتفي, يوم السبت, على أهمية إجراء انتخابات عادلة في سوريا بإشراف أممي.

وذكرت وسائل اعلام تركية ان الرئيسين شددا على "وحدة الأراضي السورية وعدم سيطرة أي تنظيم إرهابي آخر على الأراضي التي استعيدت من تنظيم داعش ".

وأطلع الرئيس التركي نظيره الفرنسي خلال الاتصال على نتائج قمة سوتشي.

وانطلقت القمة الثلاثية والتي تجمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان، وحسن روحاني ، في سوتشي, يوم الأربعاء, ضمن سلسلة من اللقاءات الدولية التي تهدف إلى إيجاد تسوية سياسية للازمة السورية.

وأكيد بيان القمة الثلاثية على الاستمرار بمحاربة "داعش", ودعم الحوار السوري بمشاركة جميع ممثلي المجتمع السوري, وتنسيق الجهود لخفض مستوى العنف ,وإيجاد حل سياسي يتضمن انتخابات نزيهة بإشراف أممي.

ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة.

كما تجري التحضيرات الدولية لعقد الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف حول سوريا في 28 الشهر الجاري, حيث من المتوقع أن يتم التركيز على بحث ملفي الدستور والانتخابات.