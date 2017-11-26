اعلن ممثل الكرملين دميتري بيسكوف, يوم الاحد, أن الرئيس فلاديمير بوتين يواصل "ماراثون" التفاوض لحل الأزمة في سوريا.

ونقلت وكالة (انترفاكس) عن بيسكوف قوله في حديث متلفز, ان "بوتين بذل جهودا دبلوماسية كبيرة ومكثفة, حيث أن هذا "الماراثون" سيتواصل بهذا الشكل ".

وكان الرئيس الأسد قد قام بزيارة عمل الاثنين الماضي, إلى سوتشي، تم خلالها بحث المبادئ الأساسية لتنظيم العملية السياسية للتسوية في سوريا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

كما التقى الرئيس بوتين يوم 22 تشرين الثاني الجاري, نظيره الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي, وبحثوا معاً الخطوات السياسية للتسوية في سوريا بعد القضاء على "داعش".

وتعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة.

وتعد روسيا بالاضافة لايران وتركيا من الدول الضامنة لهدنة شاملة في سوريا دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول 2016، إضافة لكونها راعية لمحادثات أستانا بشأن سوريا والتي تمخض عنها اتفاقات لإقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا.

سيريانيوز