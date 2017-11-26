رفضت مستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان, يوم السبت, تواجد التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في سوريا, مشيرة إلى أن هدفه الحقيقي هو "تقسيم سوريا".

ونقلت وكالة (سانا) عن شعبان قولها, خلال اجتماع مع مساعد وزير الخارجية الصيني تشن شياو دونغ في إطار زيارتها الى الصين, ان التحالف لم يكن هدفه مكافحة الارهاب بسوريا, بل لتقديم جميع أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية".

وأشارت الى ان التحالف "عمل إلى إطالة زمن الأزمة إلى أقصى حد ممكن آملا في الوصول إلى هدفه الحقيقي في تقسيم سورية وذلك على عكس المواقف المشرفة للدول الصديقة روسيا والصين وإيران."

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا فيما ترفض الحكومة السورية عمليات التحالف, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي".

من جهة أخرى, اكدت شعبان, في تصريح لوكالة (شينخوا) الصينية, ان سوريا "لديها خطط كاملة لإعادة الإعمار وتم البدء بتنفيذها".

وبدأت دول وشركات كثيرة تفكر بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي ستقام في سوريا على الرغم من استمرار الأزمة في البلاد.

ورحبت السلطات السورية بمبادرات الدول والجهات التي لم تنخرط بالعدوان على سوريا والتي تتخذ نهجاً واضحاً وصريحاً ضد الإرهاب للمساهمة في رفد جهودها بإعادة الإعمار.