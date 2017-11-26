قررت لجنة نقل الركاب المشترك بدير الزور, يوم السبت, تخفيض التعرفة لأجور النقل الداخلية والخارجية تتناسب مع واقع المواطنين.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية, عن مدير النقل بدير الزور عبد الخالق سليمان قوله ان "اللجنة قررت تخفيض تعرفة نقل الركاب من دمشق إلى دير الزور وبالعكس لشركات النقل السياحية, حيث تم تخفيض سعر تذكرة النقل "رجال أعمال" من 10000 ل.س إلى 8000 ل.س وتذكرة النقل العادي من 8000 ل.س إلى 6000 ل.س.

وأشار سليمان إلى أنه "تم تخفيض تعرفة النقل الداخلي بحيث أصبح نقل الشخص من المدينة إلى هرابش 100 ل. س بدلا من 200 ل. س و50 ل.س داخل المدينة بدلا من 100 ل.س".

ومنذ إعلان تطهير مدينة دير الزور بالكامل في الثالث من تشرين الثاني الجاري من تنظيم داعش بدأت شركات النقل العامة والسياحية بتسيير رحلات من وإلى مدينة دير الزور بأسعار مخفضة لتمكين الأهالي من العودة إلى مدينتهم .

وتمكن الجيش النظامي, في 5 أيلول الماضي من الوصول إلى مدينة دير الزور وفك الحصار عن جزء من المدينة قادمة عبر الصحراء السورية من تدمر، ومدعوماً من تحالف عسكري يضم روسيا و"حزب الله".

كما تمكن الجيش النظامي في 9 تشرين الثاني استعادة مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور بالكامل من جديد من قبضة"داعش".

سيريانيوز