أعلن مجلس "سوريا الديمقراطية", ان قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), ستنضم إلى الجيش النظامي, الذي سيتكفل بتسليحها, بمجرد انجاز عملية التسوية السياسية في سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لـلمجلس, في تصريح لشبكة "رووداو" الكردية, "إذا كنا ذاهبين إلى دولة سورية واحدة بنظام فيدرالي نعتقد أنه لا حاجة للسلاح والقوات، لأن هذه القوة سوف تنخرط في جيش سوريا ولأن الوزارات السيادية مثل الجيش والخارجية ستكون لدى المركز، وقوات "قسد" هي قوات سورية وليست قوات محلية".

وكانت قوات "قسد تتهم القوات النظامية باستهداف مواقعها, بالتعاون مع الطيران الروسي, ومساندة "داعش" من اجل شن هجوم على نقاط تابعة لها في مناطق بديرالزور.

وأشار الى ان المجلس "يعمل من اجل السلام بسوريا وليس المواجهة مع أي طرف سوري، ويحمي مناطقه ويحافظ عليها في حالة أمن وأمان وسلام إلى أن يحين الموعد المرتقب موعد التفاوض الحقيقي".

ويأتي ذلك في وقت تعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة.

كما تجري التحضيرات الدولية لعقد الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف حول سوريا في 28 الشهر الجاري, حيث من المتوقع أن يتم التركيز على بحث ملفي الدستور والانتخابات.

ويشكل موضوع مشاركة الاكراد في المفاوضات السورية نقطة جدل وخلافات حول ذلك, حيث تشدد موسكو على مشاركتهم, في حين تصر انقرة على موقفها المعارض لوجود اكراد متمثلين بحزب "الاتحاد الديمقراطي" في المفاوضات, واصفة الحزب بـ "التنظيم الارهابي".