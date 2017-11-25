عانى مانشستر يونايتد الثاني للفوز على برايتون 1-0 وتعثر توتنهام مجدداً بتعادله مع ضيفه وست بروميتش البيون 1-1 السبت في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ورفع يونايتد رصيده إلى 29 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف جاره وغريمه مانشستر سيتي الذي يحل ضيفاً على هادرسلفيد الأحد، وبقي برايتون الصاعد هذا الموسم إلى الدوري الممتاز على نقاطه الـ 16 في المركز التاسع.



واجه مانشستر يونايتد صعوبة في فرض سيطرته على المجريات طوال نصف الساعة الأول ولم تسنح له فرص خطيرة على المرمى باستثناء بعض المحاولات الخجولة ومنها كرة من الإسباني خوان ماتا إلى المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو تابعها برأسه سهلة في متناول الحارس ماتي راين في الدقيقة 23.



ضغط مانشستر برغم بعض المرتدات السرعة لبرايتون، وكانت له محاولة ثانية من رأسية للوكاكو ايضا الذي تابع كرة من الجهة اليمنى مررها الاكوادوري انطونيو فالنسيا على يمين المرمى قبل تسع دقائق من نهاية الشوط.



بقيت محاولات مانشستر عقيمة فحاول مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو تفعيل خط الهجوم باشراك مهاجمه السويدي زلاتان ابراهيموفيتش العائد الاسبوع الماضي بعد غياب طويل بسبب الاصابة بدلا من ماتا في الدقيقة 62.



ونجح مانشستر في افتتاح التسجيل بعد اربع دقائق اثر كرة وصلت إلى اشلي يونغ بعد ركلة ركنية فسددها بيسراه قوية من حدود المنطقة ارتطمت بالمدافع لويس دانك واستقرت في الزاوية اليسرى لمرمى برايتون.



وأنقذ المهاجم الدولي هاري كاين فريقه توتنهام من الخسارة أمام وست بروميتش البيون أحد فرق المؤخرة بإدراكه التعادل في الدقيقة 74.



ورفع توتنهام رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع.



وفاز واتفورد على مضيفه نيوكاسل بثلاثة اهداف لول هيوز (19) والاميركي دي اندري يدلين (46 هدف في مرمى فريقه) وغراي (62)، وكريستال بالاس على ستوك سيتي بهدفين للوفتوس-تشيك (56) وساخو (90+2) مقابل هدف لشاكيري (53).



وتعادل سوانسي سيتي مع بورنموث سلباً.