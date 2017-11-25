قالت وزارة الدفاع الروسية السبت انه رصد تحركات لمسلحي "جبهة النصرة" في منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا، ورغم ذلك لم تقم المعارضة بأي إجراءات ضد الإرهابيين.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الجنرال سيرغي كورالينكو قوله إنه "خلال مراقبة منطقة خفض التصعيد الجنوبية، رصدت في منطقة بيجين تحركات جبهة النصرة الإرهابية، وهي الجماعة التي تشن بشكل دوري عمليات هجومية ضد القوات الحكومية".

وأشار كورالينكو إلى أن وجود الجماعة المسلحة في مناطق خفض التصعيد، التي يعترف بها المجتمع الدولي كمنظمة إرهابية، تخلق وضعا متوترا في المنطقة، موضحا أنه "رغم ذلك لم تتخذ المعارضة (السورية) أي إجراء ضد الجماعة الإرهابية".

يشار الى انه جرى التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز.