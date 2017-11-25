تشلسي يخطف نقطة ثمينة من ملعب ليفربول بقمة الانفيلد رود في البطولة الانكليزية اخبار الرياضة شارك

لم يكفِ هدف المصري محمد صلاح ليخرج فريقه ليفربول فائزاً من مباراته مع ضيفه تشيلسي ليخيم التعادل الإيجابي 1-1 في قمة المرحلة 13 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم .

ولعب ليفربول مباراة مميزة سجل فيها النجم المصري محمد صلاح هدفاً توج فيه مستواه المميز في المباراة، ولكن البرازيلي ويليان الذي زج فيه مدربه الإيطالي كونتي خطف هدف التعادل بطريقة مميزة.



وبات رصيد ليفربول 23 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد تشيلسي 26 في المركز الثالث.



الفرصة الخطيرة الأولى جاءت عن طريق ليفربول في الدقيقة العاشرة عندما وصلت الكرة داخل منطقة جزاء تشيلسي إلى ستوريدج الذي أعادها إلى محمد صلاح، فسدد الأخير فوق المرمى، وفي الدقيقة 15، أرسل تشامبرلين كرة من اليسار إلى جيمس ميلنر الذي سدد بعيدا عن المرمى من حافة منطقة الجزاء.



وأرسل درينكووتر كرة من اليمين أبعدها راجنار كلافان قبل أن تصل إلى موراتا، قبل أن يسجل صلاح هدف التقدم لفريقه بالدقيقة 65 بعدما انطلق كوتينيو بالكرة، ليحاول لاعب تشيلسي تيموي باكايوكو قطع الكرة لكنها وصلت إلى تشامبرلين الذي غمزها إلى المنفرد صلاح الذي أودعها الشباك.



ونجح البديل البرازيلي ويليان في إدراك التعادل بالدقيقة 85، عندما وصلت الكرة إليه في الناحية اليمنى، فرفعها بيسراه خدعت الحارس مينيوليه واستقرت في المرمى، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، تصدر كورتوا لتسديدة خطيرة من صلاح مفوتا على ليفربول فرصة استعادة التقدم. سيريانيوز 2017-11-25 18:21:14 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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