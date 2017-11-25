توج لاعب منتخب سورية بكرة القدم عمر خريبين رسمياً هدافاً لدوري أبطال اسيا برصيد عشرة أهداف مع فريقه الهلال السعودي الذي خسر المباراة النهائية لدوري أبطال اسيا أمام أوراوا الياباني بهدف من دون رد علماً أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

واستطاع خريبين تسجيل عشرة أهداف في دوري أبطال آسيا كان آخرها في ذهاب المباراة النهائية فتفوق على كل نجوم كرة القدم الذين يلعبون في البطولة الآسيوية بمن فيهم البرازيليان رفاييل سيلفا لاعب أوراوا الياباني الذي سجل هدف الفوز في لقاء اليوم وجيفانيلدو فييرا دي سوزا الشهير بـ هالك الذي يلعب مع شنغهاي الصيني واللذان يملكان تسعة أهداف في رصيديهما.



يشار إلى أن خريبين دخل ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا والتي سيعلن عنها في التاسع والعشرين من الشهر الحالي في العاصمة التايلاندية بانكوك.



ويتنافس خريبين الذي يعد أول لاعب سوري يرشح لهذه الجائزة مع لاعب العين الإماراتي عمر عبد الرحمن ولاعب شنغهاي الصيني وو ليي.



وحل نجم منتخبنا في وقت سابق من الشهر الحالي في المركز الرابع لقائمة هدافي العالم الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” برصيد 12 هدفاً متساوياً مع لاعب توتنهام الإنكليزي هاري كين.



وبدأ خريبين مسيرته الكروية مع نادي الوحدة من 2011 حتى 2015 وأعير للقوة الجوية العراقى ولعب 30 مباراة وسجل 8 أهداف ولنادي الميناء العراقي ولعب 10 مباريات وسجل 10 أهداف وفي 2016 انتقل رسميا للظفرة الإماراتي فلعب 10 مباريات وسجل 9 أهداف وهو الآن نجم من نجوم الدوري السعودي مع فريق الهلال.