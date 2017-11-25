بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في اتصال هاتفي، السبت، العديد من القضايا على رأسها آخر التطورات على الساحة السورية.

وقالت رئاسة الجمهورية التركية، في بيان لها ان "أردوغان الملك سلمان على مساعي حل الأزمة السورية في إطار مباحثات أستانة وقمة سوتشي الثلاثية".

ووصف اردوغان الأربعاء الماضي, قمة سوتشي الثلاثية والتي تجمعه مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والايراني حسن روحاني, بأنها "مهمة" لوقف اراقة الدماء وانهاء المأساة في سوريا.

ودعت قمة سوتشي الثلاثية الخاصة بسوريا، التي جمعت الأربعاء الماضي، رؤساء تركيا، رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وإيران حسن روحاني، كلا من ممثلي النظام السوري والمعارضة، للمشاركة البناءة في مؤتمر الحوار السوري.

وأشار البيان الختامي للقمة إلى أن رؤساء البلدان الثلاثة "وجهوا دعوة لممثلي الحكومة السورية والمعارضة الملتزمة بوحدة البلاد للمشاركة البناءة في مؤتمر الحوار السوري"، الذي لم يحدد له موعد بعد.

وتعد تركيا بالاضافة الى روسيا وايران من الدول الضامنة لهدنة شاملة في سوريا دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول 2016، إضافة لكونها راعية لمحادثات أستانا بشأن سوريا والتي تمخض عنها اتفاقات لإقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا.

وتعثرت الجهود الدولية للتوسط في اتفاق سلام بسبب تباين مواقف القوى المعنية في الصراع، تدعم الولايات المتحدة والسعودية وتركيا اطياف من المعارضة السورية بينما تدعم إيران وروسيا وجماعة حزب الله اللبنانية النظام السوري.