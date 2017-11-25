ألحق بوروسيا مونشنجلادباخ، أول هزيمة ببايرن ميونيخ، تحت قيادة يوب هاينكس، بعد الفوز عليه (2-1) السبت على ملعب "بوروسيا بارك" بالجولة الـ13 من الدوري الألماني.

سجل هدفي جلادباخ، كل من ثروجان هازارد من ضربة جزاء (39)، وماتس جينتر (44)، فيما أحرز هدف بايرن أرتورو فيدال (74).



وارتفع رصيد جلادباخ إلى 24 نقطة، في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 29 نقطة في الصدارة.



وضمن نفس المرحلة، عاد شالكه من بعيد، وانتزع تعادلاً مثيرًا من مضيفه بوروسيا دورتموند في "ديربي الرور" بعد أن حول تأخره بـ4 أهداف نظيفة لتعادل (4-4) .



انتهى الشوط الأول بتقدم بوروسيا بـ4 أهداف سجَّلها بيير إيمريك أوباميانج (12)، وبينجامين ستامبولي لاعب شالكه بالخطأ في مرماه (18)، وماريو جوتزه (20)، ورافاييل جوريرو (25).



وفي الشوط الثاني، انتفض شالكه، وسجل 4 أهداف عن طريق جويدو برجشتالر (61)، وأمين حارث (65)، ودانييل كاليوري (86)، ونالدو (90+4).



وأنهى دورتموند المباراة بـ10 لاعبين، بعد طرد أوباميانج (73).



ورفع شالكه، رصيده لـ24 نقطة بالمركز الثالث، كما رفع دورتموند رصيده لـ21 نقطة بالمركز الرابع.