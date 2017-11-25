ريال مدريد يهزم ملقا بشق الانفس ويحافظ على المركز الثالث بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

حقق ريال مدريد فوزاً مضنياَ على حساب ملقا 3-2 يوم السبت ضمن مواجهات الجولة 13 في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبكر ريال بافتتاح التسجيل بعد عرضية عالية من الجهة اليسرى للقائد البرازيلي مارسيلو، لعبها البرتغالي كريستيانو رونالدو برأسه في العارضة، تابعها المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بسهولة في المرمى الخالي (9). وهذا الهدف الأول لبنزيمة في الدوري بعد صيام دام 7 مباريات.



لكن رد ملقا، المهدد بالهبوط والذي لم يفز على ريال منذ 2012، كان مميزًا، فهيأ الأوروغوياني دييغو رولان الكرة على صدره داخل المنطقة بعد عرضية من الجهة اليمنى وسددها إلى يمين الحارس كيكو كاسيا (18).



إلا أن الفريق الملكي استعاد تقدمه سريعاً، برأسية البرازيلي كاسيميرو من داخل المنطقة إلى يسار الحارس إثر ركنية الألماني توني كروس (21). وهذه أول مرة يسجل كاسيميرو في مباراتين على التوالي لريال في الدوري بعد انتقاله في 2013.



وفي الثاني، عادل ملقا الذي لم يفز في آخر 16 زيارة إلى سانتياغو برنابيو، عن طريق الأوروغوياني غونزالو كاسترو بعد تسديدة أرضية قوية من 25 متراً خدعت الحارس كاسيا (58). وهذا أول هدف يستقبله ريال من خارج المنطقة هذا الموسم.



ودفع زيدان بمودريتش في الدقيقة 62، فاحتاج إلى 12 دقيقة ليحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة من لويس هرنانديز، أهدرها رونالدو أمام الحارس المتألق خيمينيز، قبل أن يتابعها بنجاح في المرة الثانية في الشباك (76).



ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 27 نقطة فيما يأتي ملقا في المركز 18 مؤقتاً برصيد 7 نقاط. سيريانيوز 2017-11-25 17:54:53 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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