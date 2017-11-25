أكد رمزي رمزي نائب المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، السبت الالتزام بالتعامل مع "السلال الأربع" خلال الجولة القادمة من مفاوضات جنيف، مع التركيز على سلتي الانتخابات والدستور.

وقال رمزي في تصريح صحفي قبيل مغادرته دمشق إن م"حادثاته مع نائب وزير الخارجية فيصل المقداد ورئيس الوفد الحكومي إلى جنيف بشار الجعفري، تركزت على الإعداد لجولة مباحثات جنيف المقبلة المقرر عقدها في الـ 28 من الشهر الجاري".

وأعرب رمزي عن أمله بأن "تصب الاجتماعات التي عقدها دي ميستورا مؤخرا، وآخرها في موسكو أمس، في مصلحة تنشيط المحادثات السورية خلال جولة جنيف القادمة".

وأعلن دي ميستورا، الخميس نيته عقد الجولة الثامنة المقبلة من المحادثات السورية في جنيف في 28 تشرين الثاني.

وعقدت 7 جولات من محادثات جنيف, رعاها الموفد الاممي ستيفان دي ميستورا, كان اخرها في تموز الماضي وذلك بعد ايام على انعقاد اختتام استانا 6.

وتمت خلال الجولات, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب,في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع.

وأشار رمزي إلى أن "العملية السياسية في سوريا صعبة ومعقدة لأن الوضع في سوريا معقد"، مضيفا اننا "نبني استراتيجيتنا على مبدأ خطوة ثم خطوة".. "وآمل بأن تساهم الجولة القادمة بمشاركة فعالة من الحكومة السورية، مع وجود وفد واحد من المعارضة في دفع العملية إلى الأمام".

وأعلن كبير مفاوضي المعارضة السورية, نصر الحريري, يوم السبت, أن الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف بشأن سوريا ستعقد في 28 من الشهر الجاري, مشيرا الى ان الذهاب الى اللقاء لهدف محدد وهو الانتقال السياسي.

وردا رمزي على سؤال حول ما إذا كان دي ميستورا سيشارك بمؤتمر الحوار السوري الوطني في مدينة سوتشي السورية، قال رمزي "نحن في حوار مستمر مع الجانب الروسي وكانت لنا مباحثات جيدة ومفيدة جدا أمس في موسكو".

وتعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة, لكن الموعد لم يتحدد بعد.