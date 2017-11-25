أعلن الحزب الكردي السوري, يوم السبت, أن السلطات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا ستجري المرحلة الثانية من الانتخابات في الأول من كانون الأول المقبل في إطار عملية تفضي إلى تشكيل برلمان محلي بحلول أوائل عام 2018.

ونقلت وكالة (رويترز) عن إبراهيم إبراهيم المتحدث باسم الحزب الكردي السوري أن "الانتخابات التي يشارك فيها أكثر من 30 حزبا وكيانا ستجرى على مجالس البلدية والمدينة".

وأجرت منطقة شمال سوريا المرحلة الأولى من الانتخابات في أيلول الماضي, حيث اختار الناخبون رؤساء نحو 3700 بلدية في ثلاث مناطق بالشمال حيث أسست الجماعات الكردية حكما ذاتيا منذ 2011 عندما اندلع الصراع في سوريا.

وكان وزير الخارجية وليد المعلم أعلن في تشرين الأول الماضي, ان إقامة نظام إدارة ذاتية للأكراد في سوريا, أمر قابل للتفاوض والحوار, فيما أكدت "الإدارة الذاتية" الكردية في شمال شرقي البلاد رغبتها الإيجابية في التفاوض مع الحكومة حول هذه المسألة.

كما أعلن حزب "الاتحاد الديمقراطي", الشهر الماضي, عن موافقته على عرض وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم مفاوضة النظام السوري مع الأكراد حول الإدارة الذاتية , نافيا سعيه لأي مشروع انفصالي عن سوريا, مؤكداً أنه مع وحدة سوريا.

إلا أن مستشارة رئيس الجمهورية بثينة شعبان, قالت وقت سابق تشرين الثاني الجاري, أن ما حدث في كردستان العراق "يجب أن يكون درسا" لقوات سوريا الديمقراطية, مضيفة أنها لا تعتقد أن "أي حكومة تستطيع أن تحاور أي فئة حين يتعلق الأمر بوحدة البلاد ".

وأعلن الأكراد، في آذار عام 2016 بعد نجاحهم في صد هجمات "داعش" وتحرير مساحات واسعة من الأراضي شمالي سوريا، عن قيام نظام فدرالي في مناطق سيطرتهم التي قسموها إلى ثلاثة أقاليم، هي الجزيرة (محافظة الحسكة، شمال شرق) والفرات (شمال وسط، تضم أجزاء من محافظة حلب وأخرى من محافظة الرقة) وعفرين (شمال غرب، تقع في محافظة حلب).

ويشار إلى أن موضوع مشاركة الأكراد في المفاوضات السورية يشكل نقطة جدل وخلافات حول ذلك, حيث تشدد موسكو على مشاركتهم, في حين تصر انقرة على موقفها المعارض لوجود أكراد متمثلين بحزب "الاتحاد الديمقراطي" في المفاوضات, واصفة الحزب بـ "التنظيم الارهابي".

سيريانيوز