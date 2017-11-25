الذهب يواصل انخفاضه ويصل إلى 16400 ليرة للغرام الاخبار الاقتصادية شارك

واصل سعر الذهب، يوم السبت، هبوطه, حيث بلغ سعر غرام الـ21 قيراط 16400 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق سعر غرام الـ 21 , 16400 ليرة للمبيع و 16300 ليرة للشراء. بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط 14057 ليرة للمبيع، و 14957 ليرة للشراء. وكان سعر غرام الذهب عيار الـ 21 وصل يوم الخميس الماضي الى 16800 ليرة للمبيع و16700 ليرة للشراء. وشهد سعر الذهب خلال الفترة الماضية، نوعاً من الثبات عند حدود 17400 ليرة لغرام الـ21 قيراط، و 14915 ليرة لغرام الـ18 قيراط. سيريانيوز

2017-11-25 09:22:27 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق