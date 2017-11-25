ميامي يوقف انتصارات بوسطن عند16 ملحقاً به الخسارة الثالثة بدوري السلة الاميركي اخبار الرياضة شارك

انهى ميامي هيت سلسلة من 16 انتصارا متتالياً لبوسطن سلتيكس وفاز عليه 104-98 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وخرج راسل وستبروك نجم اوكلاهوما فائزاً من مواجهة حامية مع زميله السابق كيفن دورانت هداف غولدن ستايت حامل اللقب.



في المباراة الأولى على ملعب "أميريكان ايرلاينز آرينا" وأمام 19704 متفرجين، برز مع ميامي المضيف السلوفيني غوران دراغيتش (27 نقطة) وديون وايترز (26 نقطة)، ليحقق ميامي فوزه الثامن مقابل 9 خسارات، ويتعرض بوسطن متصدر الدوري لخسارته الثالثة فقط هذا الموسم والاولى منذ 18 أكتوبر، مقابل 16 فوزاً.



وتخلف بوسطن بفارق كبير 63-79 بعد الربع الثالث، ولم ينجح في الرابع بتعويضه نهائيا، برغم تقليصه الفارق الى 90-91، قبل أن يزرع وايترز رمية ثلاثية قبل 3 دقائق على نهاية المباراة، ثم اخرى رفعت الفارق إلى 7 نقاط.



وفي الثانية على ملعب "تشيزابيك انرجي ارينا" وأمام 18203 متفرجين، نجح أوكلاهوما سيتي المضيف في تخطي غولدن ستايت ووريرز 108-91، في مباراة شهدت مناوشات كلامية قوية بين موزع الاول راسل وستبروك وهداف الثاني كيفن دورانت اللذين قادا سيتي الى نهائي 2012.



ورفع أوكلاهوما رصيده الى 8 انتصارات مقابل 9 خسارات، فيما مني غولدن ستايت، وصيف المنطقة الغربية، بخسارة خامسة مقابل 13 فوزا.



وفي كليفلاند، سجل "الملك" ليبرون جيمس 23 من نقاطه الـ33 في الربع الأخير ليقود كافالييرز إلى فوزه السادس على التوالي على حساب بروكلين نتس 119-109.



وفي باقي المباريات، فاز تشارلوت هورنتس على واشنطن ويزاردز 129-124 بعد التمديد، فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على بورتلاند ترايل بلايزرز101-81، لوس أنجليس كليبيرز على اتلانتا هوكس 103-116، نيويورك نيكس على تورونتو رابتورز 108-100، هيوستن روكتس على دنفر ناغتس 125-95، دالاس مافريكس على ممفيس غريزليز 95-94، مينيسوتا تمبروولفز على أورلاندو ماجيك 124-118، نيو أورليانز بيليكانز على سان انطونيو سبيرز 107-90، ميلووكي باكس على فينيكس صنز 107-113 بعد التمديد، يوتا جاز على شيكاغو بولز 110-80 وساكرامنتو كينغز على لوس أنجليس ليكرز 113-102. سيريانيوز 2017-11-25 09:30:24 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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