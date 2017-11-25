تختبر "فيسبوك" ميزة جديدة، لتجميع المنشورات بعد حفظها، وتنظيمها وتصنيفها في مجلدات عدة كل واحدة منها لموضوع معين.



وبحسب thenextweb، فإن ميزة التجميعات Collections لتنظيم المنشورات المحفوظة، تسهل الوصول إليها وتصفحها،



ويمكن استخدام الميزة بالضغط على النقاط الثلاثة في أعلى يمين المنشور، حيث يظهر خيار الإضافة إلى تجميعة حينها يمكن إنشاء تجميعة جديدة.

وكثير من المستخدمين، يهملون المنشورات التي يضيفونها لقائمة الحفظ، لذا بدأت "فيسبوك" بين الحين والآخر بإرسال إشعارات تصفح المنشورات المحفوظة لهم.

وتساعد الطريقة الجديدة بالتنظيم أكثر في العودة إلى المحفوظات وتصفحها والإبقاء عليها كأرشيف سهل التصفح والتنظيم.

وتختبر "تويتر" أيضاً، ميزة باسم "الإشارات المرجعية"، وهو مكان خاص لحفظ التغريدات التي يريدها المستخدم الرجوع اليها لاحقاً بشكل سري دون أن يطلع عليها أحد سواه.