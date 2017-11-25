تختبر "تويتر" ميزة جديدة باسم "الإشارات المرجعية"، وهو مكان خاص لحفظ التغريدات التي يريدها المستخدم الرجوع اليها لاحقاً بشكل سري دون أن يطلع عليها أحد سواه.

وبحسب وسائل إعلام، فإن الميزة الجديدة، لن تجعل المستخدم مضطراً لوضع اعجاب على المنشور لحفظه، وكل ماعليه هو وضع التغريدة في قسمه الخاص للعودة إليها في أي وقت دون علم أحد.



وحالياً، إن أراد المستخدم حفظ تغريدة فهو مضطر للضغط على زر الإعجاب ليظهر الاعجاب لصاحب التغريدة وحتى لمتابعيه.



ومن المتوقع أن تستغرق الاختبارات بعض الوقت وأن تصل الميزة الجديدة لبعض الحسابات في الايام المقبلة بوضع "البيتا"، وذلك قبل أن يتم الاعلان عنها رسمياً وإطلاقها لجميع المستخدمين الآخرين.



و تختبر "فيسبوك" أيضاً ميزة لتجميع المنشورات بعد حفظها، وتنظيمها وتصنيفها في مجلدات عدة كل واحدة منها لموضوع معين.