استطاع علماء من الجامعة الصينية في هونغ كونغ، تطوير روبوتاً صغيراً يتم التحكم به عن بعد، ليقوم بمحاربة خلايا السرطان في جسم الانسان.

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن الروبوت مكون من خلايا بيولوجية معروفة باسم "بيوهيبريدس"، بالإضافة إلى أنسجة مغناطيسية، تتيح له الانتشار في جميع أنحاء الجسم، ويستطيع العلماء التحكم والسيطرة عليه، عبر استخدام الأنسجة المغناطيسية عن بعد.



وصنع العلماء الروبوت من طحالب سبيرولينا، التي تنمو في البحيرات الاستوائية المالحة، حيث قال البروفيسور لي تشانغ، أحد مبتكري الروبوت "بدلا من تصنيع وروبوت صغيرا من الصفر باستخدام تقنيات وعمليات مختبرية معقدة، قررنا الاعتماد على مواد طبيعية".

ويعتبر تصنيع أنظمة روبوتية يمكن التحكم فيها وتوجيهها في جسم الإنسان، يعتبر تقدماً كبيراً في المجال العلمي، ومن شأنه أن يسهل الكثير من الأمور بغض النظر عن علاج الأمراض.