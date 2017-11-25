أشارت تقارير مختصة، إلى أن "آبل" تقوم بتصنيع النسخة الثانية من هاتف iPhone SEبالكامل في الهند، وسيبقى مع شاشة صغيرة لكن بميزات قوية.

وبحسب 9to5mac، فإن هاتف iPhone SE 2 قد يحمل اسم iPhone Mini ويزود بمعالج A10 Fusion نفس المستخدم في "آيفون 7" مع ذاكرة عشوائية 2 غيغابايت.

ومن المتوقع وفقاً للتقارير، أن يتاح خيارين للتخزين الداخلي في الهاتف القادم: 32 و 128 غيغابايت، مع كاميرا خلفية 12 ميغابكسل وأمامية 5 ميغابكسل وبطارية سعتها 1700 ميلي امبير فقط.

والمؤكد في مواصفات الهاتف، أنه سيحمل نفس قياس الشاشة الصغير في النسخة الأولى منه وهي 4 بوصة، حيث كانت تريد "آبل" من النسخة الأولى أن تستقطب محبي الشاشات الصغيرة بمواصفات محدثة.

ولم تلق النسخة الأولى من الهاتف اهتماماً كبيراً عالمياً وهو ما دفع "آبل" لتأجيل إطلاق نسخة جديدة منه هذا العام إلى الربع الأول من العام القادم.